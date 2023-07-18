Яблоки с подгнившим бочком могут быть опасными из-за того, что в них накапливается вредный патулин

Гастроэнтеролог Константин Спахов советует отнестись к возможности употребления чуть подгнивших яблок со всей серьезностью. В поврежденной области начинает развиваться токсичный грибок патулин.

Известно, что отравление патулином в 1954 году вызвало гибель ста коров, так что дело серьезное. Патулин способен проникать и в здоровую область яблока примерно на 1-2 сантиметра.

Поэтому, если вы решили съесть такое яблоко, убедитесь, что вы можете срезать испорченную часть до безопасной зоны. Нельзя также использовать подгнившие яблоки для приготовления заготовок или пирогов, поскольку патулин не разрушается при обработке.