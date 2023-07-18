Нежные ягодки земляники сохранятся сухими и вкусными, если ее правильно собирать

Ягодки земляники особенно чувствительны к большой влажности. Они быстро намокают, мнутся и существует риск поражения серой гнилью еще на грядке. Поэтому о ее сохранности нужно заботиться на всех этапах: от выращивания до сбора.

Сильные дожди могут погубить землянику еще на грядку, поэтому очень важно позаботиться о мульчировании грунта заблаговременно. Чтобы снизить соприкосновение ягод с водой, можно подвязать стебли к колышкам или проволочной конструкции.

Собирать землянику следует после спадания росы утром или вечером вместе с плодоножкой на расстоянии не менее одного сантиметра. Наилучшей тарой для земляники будет плетеная корзина, и ни в коем случае не собирайте ее в эмалированной посуде: она быстро помнется.