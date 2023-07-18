Ряд продуктов нейтрализуют действие лекарств: какая еда не сочетается с медицинскими препаратами

Назначенные врачом лекарственные средства не всегда сочетаются даже с привычными продуктами, и об этом важно знать, иначе лечение не пойдет впрок. Так, например, обычные каши, хлеб, овощи, фрукты и другие продукты, в которых много клетчатки могут нейтрализовать действие сердечных гликозидов, в частности дигоксина.

Если вы принимаете антибиотики хинолоновой или тетрациклиновой группы, а также флуконазол, вам во время курса лечения лучше отказаться на время от молочных продуктов. Они угнетают их антибактериальный эффект.

А вот алкогольные напитки, наоборот, способны усиливать действие обезболивающих препаратов на основе парацетамола, что чревато передозировкой и вредным влиянием на печень. Нельзя пить и грейпфрутовый сок, если вы проходите курс лечения статинами.