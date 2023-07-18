Опадание плодов сливы возникает из-за поражения гусеницами сливовой плодожорки

13:52 2023-07-18

Сливовая плодожорка является грозным врагом для урожая слив в саду, но может поражать и алычу, и черешню, и абрикосы.

Основной опасностью для сливы является сливовая плодожорка, а точнее, гусеница этого вредителя. Она забирается внутрь плода, питается им, и загрязняет продуктами своей жизнедеятельности изнутри.

Потом насекомое направляется к черенку и повреждают его, после чего слива уже больше не растет. Она становится фиолетовой, и вскоре опадает.

Помогает избавиться от сливовой плодожорке регулярное перекапывание грунта у основания дерева, ловчие пояса, светоловушки, сбор остатков растительности с земли осенью. Спасают и инсектицидные средства, приготовленные на основе полыни, чемерицы и томатной ботвы.

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