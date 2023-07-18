Будущая мама паникует при мысли о родах: как она может помочь самой себе

Если вы беременны, и на вас накатила волна страха преед родами, в первую очередь переключитесь на дыхание. Несколько глубоких вдохов и выдохов снимут пик напряжения.

Некоторым помогает переориентация внимания на окружающие предметы. Другим же, наоборот, становится спокойнее, когда они его акцентируют на сиюминутно происходящих физиологических процессах.

Это может помочь, если роды уже начались, а страх не отпускает. Не стоит забывать, если вы пугаетесь боли, что сейчас арсенал обезболивания у медиков очень велик, и вам смогут оказать помощь в случае чего.