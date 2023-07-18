Друг иммунитета витамин С: сколько его необходимо человеку в сутки

14:30 2023-07-18

Избыток витамина С столь же вреден, как и его недостаток: какая суточная дозировка считается опитмальной.

Согласно медицинским данным, взрослому здоровому человеку необходимо в сутки получать около 90 миллиграммов витамина С. В ряде случаев допустимо небольшое превышение.

Таким основанием может служить беременность. С учетом потребностей плода женщина может брать и 100 миллиграмов без вреда, но только после консультации с врачом.

120 миллиграммов витамина С рекомендовано употреблять кормящим матерям, и 125 курильщикам. У детей норма варьируется сообразно возрасту и росту-весу от 30 до 90 миллиграммов.

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