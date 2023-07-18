Гении, изменившие мир, страдали от грозного недуга, шизофрении: кем они были

14:47 2023-07-18

Их имена известны всему миру, они обладали выдающимся умом и имели психическое расстройство: шизофрению.

Среди именитых шизофреников можно указать Исаака Ньютона.

Он изменил научное знание, но страдал от частых перепадов настроения и сложностей в общении с людьми.

Сюрреалистические полотна Сальвадора Дали многие искусствоведы сегодня считают продуктом воображения человека с шизофренией.

Это же справедливо и для Винсента ван Гога, который создал самые свои выдающиеся шедевры во время обострения болезни.

Способствовало заболевание и творчеству Николая Гоголя, многие герои которого продукт его галлюцинаций.

Еще один выдающийся больной Фридрих Ницше. У него была шизофрения мозаичного типа с манией величия. Она и легла в основу его трудов о сверхчеловеке.

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