Пятерка правил выбор духов: применяйте их, и вы всегда будете благоухать правильным ароматом

Профессиональный парфюмер Влад Рекунов считает, что худшее, что можно сделать, выбирая духи, это торопиться. Так что, идите в магазин тогда, когда вы знаете, что времени достаточно.

Заблаговременно найдите пирамиду приятных вам ароматов, и ориентируйтесь на нее. И не руководствуйтесь только мнением консультанта.

Оценивайте аромат на пробнике из бумаги, ведь на коже от может быть иным, если вы, например, накануне воспользовались кремом. Не хватайте флакон сразу: поживите немного с понравившимся запахом, выносите его, как ребенка, и уже потом принимайте решение о покупке.