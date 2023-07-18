Южная Корея ужесточила миграционные законы для граждан Таджикистана

Около 50 процентов таджикских рабочих не вернулось домой из Южной Кореи, предпочтя путь нелегалов. Это вынудило правительство принимающей страны ограничить для них въезд.

Возможно, некоторые рабочие решили повторить схему эмиграции нелегально, которая до этого срабатывала в России. Но корейцы оказались более жесткими в этом отношении.

Теперь желающим отправиться трудиться в Южную Корею придется столкнуться с дополнительными препятствиями.

Может, это и к лучшему, ведь тогда нелегалов и случайных людей в страну будет попадать намного меньше.