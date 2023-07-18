Тело звезды «Улицы разбитых фонарей» Орловского нашли в его доме спустя неделю после смерти

Популярный актер Александр Орловский умер на 61-м году жизни, сообщает МК. Обстоятельства его смерти, которая случилась в Благовещенске, активно обсуждают поклонники звезды в соцсетях.

По предварительным данным, тело артиста обнаружили в его квартире. Друзья и родственники пытались с ним связаться в течение недели, а затем вызвали спасателей. Квартиру пришлось вскрывать. В одной из комнат и было обнаружено бездыханное тело Александра Орловского.

Причину смерти еще предстоит установить в ходе вскрытия. По предварительной версии, артист мог умереть от сердечной недостаточности. Острый приступ наступил внезапно, и звезда не успел никого позвать на помощь либо позвонить кому-либо.

Александра Орловского поклонники знают по таким сериалам, как "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны".