Московский «Современник» опять отменил спектакль с участием актрисы Марины Неёловой

«Осенняя соната», назначенная на 18 июля, в московском "Современнике" не состоится. Вместо него покажут спектакль «Интуиция». Купленные на «Осеннюю сонату» билеты действительны, сообщает КП.

О том, что не все в порядке со здоровьем народной артистки РСФСР Марины Неёловой, стало известно на прошлой неделе. Спектакли «Современника» с ее участием, назначенные на 10 и 11 июля, были отменены из-за болезни народной любимицы.

В Telegram-каналах написали, будто 76-летняя Марина Неёлова экстренно госпитализирована из-за болей в животе, потому постановки с её участием пришлось отменить.

Однако директор «Современника» Юрий Кравец опроверг слухи о госпитализации Неёловой. Он заявил, что актриса "находится дома и чувствует себя хорошо".

По словам коллег Марины Неёловой, за многие годы актрисы в «Современнике» впервые из-за неё пришлось делать изменения в афише. Спектакль «203—205» с участием звезды, запланированный на 20 июля, пока остается в афише.