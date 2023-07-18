В Барселоне есть магазин, в котором приходится платить, чтобы зайти в него

Барселонская шаркутерия ввела для посетителей плату за вход в заведение в размере пять евро. Это объясняется тем, что магазин расположен в туристическом центре, и многие интересуются не возможностью купить мясную продукцию, а просто сделать интересные фотографии в интерьере.

Место это действительно колоритное. Работает мясная лавка, начиная с 1898 года, и по сей день сохраняет характерный для конца двадцатого века колорит, который привлекает туристов.

В связи с этим владельцами и было принято решение ввести для желающих посмотреть, и сделать фото в интерьере плату. Это одиозное решение вызвало волну негодования общественности, но хозяева считают, что правда на их стороне.