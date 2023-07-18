Врачи-неврологи уверены, что сидеть, положив ногу на ногу очень вредное занятие, и вот почему

Невролог объясняет вредность позы нога на ногу тем, что это противоречит анатомическим задачам человеческого организма. Природой мы не рассчитаны на то, чтобы проводить в сидячем положении долгое время.

Если это усугубляется еще и позой со скрещенными ногами, возникает сильнейшее давление на позвоночный столб. Если человек ведет малоподвижный образ жизни это чревато развитием дегенеративных изменений в позвоночнике.

Такие люди рискуют со временем обзавестись такими заболеваниями, как спондиллез, грыжи и протрузии. А это уже серьезный удар по здоровью и качеству жизни.