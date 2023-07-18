Врачи-неврологи уверены, что сидеть, положив ногу на ногу очень вредное занятие, и вот почему

18:36 2023-07-18

Невролог Замира Бекмурзаева считает, что сидение нога на ногу способно создать избыточную нагрузку на позвоночник.

Невролог объясняет вредность позы нога на ногу тем, что это противоречит анатомическим задачам человеческого организма. Природой мы не рассчитаны на то, чтобы проводить в сидячем положении долгое время.

Если это усугубляется еще и позой со скрещенными ногами, возникает сильнейшее давление на позвоночный столб. Если человек ведет малоподвижный образ жизни это чревато развитием дегенеративных изменений в позвоночнике.

Такие люди рискуют со временем обзавестись такими заболеваниями, как спондиллез, грыжи и протрузии. А это уже серьезный удар по здоровью и качеству жизни.

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