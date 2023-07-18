Музей вредных привычек откроется в московском Гостином дворе в начале августа этого года

Выставку на тему вредных привычек гости музея смогут посетить, начиная с первого августа 2023 года. Продлится она до десятого сентября в рамках урбанистического форума.

Посетителям предложат совершить виртуальную экскурсию внутрь человеческого тела. Посредством экспонатов они смогут увидеть, что происходит с органами и системами человека, который увлекается курением и алкоголем.

Желающие могут попробовать себя и в роли докторов скорой помощи. В симуляционном центре им покажут, как необходимо оказывать первую помощь человеку.