Супруга актера Алека Болдуина рассказала, что обожает рожать детей, которых у пары уже семеро

Жена Алека Болдуина сравнила процесс родов с катанием на водной горке, и похвасталась, что при последних родах ей удалось родить малыша всего за минуту. А детей у пары уже семеро.

Они родились в период с 2013 по 2022 годы. Хилария не пользуется таблетками от беременности и другими средствами, предотвращающими зачатие.

Многодетная мама заявила, что от противозачаточных таблеток у нее развивается депрессия. А еще она побаивается раздавать знакомым свою одежду для беременных, полагая, что тогда может случиться еще одна беременность.