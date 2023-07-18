Занимаемся виноградом в июле: что необходимо сделать, чтобы сформировались наливные гроздья

В июле первым делом необходимо провести пасынкование виноградных побегов. От успешности этой процедуры во многом будет зависеть урожайность лозы.

Обрезать ветки нужно над вторым листом. Потом внимательно осмотрите завязи. Если вы заметили, что гроздь не растет, удалите ее, чтобы она не отнимала силы для роста других здоровых завязей.

Удалению подлежат все листья и веточки, на которых есть повреждения и признаки нездоровья. И обязательно поливайте виноград не реже одного раза в неделю по 15 литров воды на растение. А для сохранения влаги в грунте можно применить мульчирование.