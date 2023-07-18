Гниет кабачок на грядке: как понять, почему это происходит, и предотвратить уничтожение плода

Запустить процесс гниения уже сформировавшегося на побеге кабачка могут затяжные дожди. Этот овощ чувствителен к повышенной влажности, поэтому важно принять защитные меры, чтобы урожай не пострадал.

Слишком близкая посадка кабачков друг к другу может не только создать конкуренцию за питательные вещества, но и способствовать распространению болезней от одного растения к другому. Поэтому лучше высаживать кабачки на вежливом расстоянии друг от друга.

Не удаленные вовремя засохшие листки и увядшие бесплодные цветки тоже могут активировать процесс гниения. Причина все та же: распространение заболеваний.