Помидоры вырастут просто огромными, если вы воспользуетесь йодным удобрением

Вам нужно будет всего лишь налить в ведро десять литров воды, накапать туда четыре капельки обычного медицинского йода, и поливать помидоры. Делать это нужно регулярно, чтобы эффект был максимальным.

Такой полив будет способствовать росту плодов и защитит томаты от фитофторы. На кустик необходимо, чтобы приходилось не менее двух литров йодной поливки.

Можно сделать и двухкомпонентное, но не менее эффективное удобрение. В 9 литрах воды растоврите литр молочной сыворотки и добавьте 20 капель йода. Подкормка готова, пользуйтесь на здоровье.