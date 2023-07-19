Американские ученые нашли неизвестную доселе многоножку-хищника в Калифорнии

10:45 2023-07-19

Новый вид членистоногих стал известен ученым, благодаря находке неподалеку от Лос-Анджелеса.

Под микроскопом находка выглядит весьма угрожающе. Это длинное существо с головой, характеристики которой соответствуют хищным членистоногим.

Тело у многоножки почти бесцветное и прозрачное, а передвигается она благодаря огромному количеству крошечных конечностей. Эксперты насчитали их всего 486.

Успокаивают только размеры, которые весьма не велики. Толщина тела не превышает диаметр грифеля, а длина сопоставима с длиной обычной булавки.

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