Американские ученые нашли неизвестную доселе многоножку-хищника в Калифорнии

Под микроскопом находка выглядит весьма угрожающе. Это длинное существо с головой, характеристики которой соответствуют хищным членистоногим.

Тело у многоножки почти бесцветное и прозрачное, а передвигается она благодаря огромному количеству крошечных конечностей. Эксперты насчитали их всего 486.

Успокаивают только размеры, которые весьма не велики. Толщина тела не превышает диаметр грифеля, а длина сопоставима с длиной обычной булавки.