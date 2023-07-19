Доктор Королева рассказала о пользе черной смородины для гипертоников

Врач-терапевт Маргарита Королева в интервью Москве-24 рассказала, что черная смородина - лучшее средство для снижения давления. Эта ягода также укрепляет сосудистую стенку.

По словам эксперта, в ее составе много витамина С, РР, марганца. В смородине также есть магний, калий и антиоксиданты, которые сражаются со свободными радикалами.

Они укрепляют стенки не только сосудов, но также каждой клетки. Тем самым поддерживая работоспособность всех систем, и прежде всего сердечно-сосудистой, - отметила Королева.

Черная смородина позволяет расслабить сосуды при повышенном давлении и снизить его. А еще - обеспечить лучшую текучесть крови. Кроме того, эта ягода в своем составе имеет большое количество клетчатки.

Благодаря этому ягода способствует стимуляции работы кишечника, наполняя его полезной флорой.