Исследования показали, что мужчины хотели бы больше времени уделять домашним делам

Ученые провели опросы мужчины в 17 странах, среди которых США, Колумбия, ЮАР, Австралия, Ирландия, Руанда, Китай и Индия. В результате выяснилось что до 90 процентов мужей и отцов в зависимости от страны хотели бы в большей мере разделять заботы по обустройству быта со своими женами.

Единственной страной, где этот показатель составил всего 25 процентов стала Индия, что, видимо, связано с культурными традициями страны. Помехой мужчинам для участия в домашних делах является социальная стигматизация этой деятельности, как немужественной, а также то, что мужская зарплата выше женской, что заставляет мужчин больше работать вне дома.

По состоянию на сегодня мужчины тратят только 19 процентов свободного времени на быт. Аналогичный показатель для женщин в этой же области деятельности составляет 55 процентов.