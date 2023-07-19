Актриса Самбурская покусала напавшего на нее грабителя

Презентация сериала «Макс и Гусь» состоялась в Москве 18 июля. Одну из ролей в криминальной кмедии о приключениях паренька из Пензы и его друзей сыграла Настасья Самбурская, сообщает КП.
Перед показом звезда рассказала о криминальном случае, приключившимся с ней в реальной жизни. На Настасью однажды напали и пытались вырвать у нее мобильный телефон.
Актриса не растерялась и стала защищаться. Чтобы отвоевать телефон, в пылу схватки она укусила грабителя. Тот, взвыв от боли, сразу выпустил мобильник и предпочел ретироваться.
В телефоне - вся моя жизнь: фото, видео, личная информация, - поделилась актриса.
Я не могла допустить того, чтобы он попал в чужие руки.
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