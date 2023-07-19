Проблема клещей становится для Беларуси все более актуальной из-за климатических изменений

Укусы клеща еще лет сорок назад были для Беларуси скорее редким явлением. Даже в южных областях количество этих кровососущих насекомых было относительно небольшим.

Но с недавних пор ситуация кардинально поменялась, и люди все чаще стали обращаться к медикам за помощью при укусе клеща, который может провоцировать грозное заболевание клещевой энцефалит. Клещи действительно расплодились, и виной тому перемены в климате.

Ранее зимы были более холодными, и температура нередко опускалась ниже 20 градусов. В этих условиях личинки клеща попросту вымерзали и погибали. Сейчас зимы более теплые, и большее количество насекомых достигают взрослого возраста.