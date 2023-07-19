Укус кровососущей мошки может быть более опасным чем комариный

Большинство людей считают комариные укусы самыми неприятными из-за возникающего отека и зуда. Но на самом деле укусы даже мелкой мошки могут доставить больше неприятностей, чем таковые от комара.

Связано это с двумя основными факторами. В первую очередь у мошки и комара отличаются ротовые органы. Если у комара это хоботок, прокалывающий кожу, то мошка в прямом смысле кожу разгрызает.

Второй фактор риска это вещество, которое выделяет мошка при укусе: ферменты эстеразы. Они провоцируют сильное припухание укушенного места и тканей вокруг, а также человек может жаловаться на тошноту и у него может повышаться температура, не говоря уже о том, что некоторые подвержены аллергическим реакциям.