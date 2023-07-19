Американская белая бабочка стала угрозой для лиственных лесов в Беларуси

Белорусским лесам угрожает нашествие южного насекомого американской белой бабочки. Ее опасность в том, что ее гусеницы поедают лиственные деревья, оставляя голые стволы в прямом смысле.

Пораженное дерево на этапе окукливания бабочек становится похожим на шар из ваты. Вкусовых предпочтений у белой бабочки относительно пород деревьев практически нет. Единственное, она отказывается питаться хвойными растениями.

Ее опасность для Беларуси еще и в том, что у насекомого здесь нет природных противников. В ее организме есть вещества, из-за которых птицы не хотят ими питаться. Агрономы сейчас ведут химическое сражение с новым врагом.