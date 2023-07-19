Эти ухаживающие средства за кожей должны быть у каждого: наполняем косметичку правильными препаратами

Сохранить кожу молодой и здоровой надолго возможно, но только при правильном уходе, уверена косметолог Ольга Кравцова. Среди ухаживающих средств должны обязательно присутствовать очищающая пенка или гель, тоник, если человек хочет, и крем для увлажнения кожи.

Для женщин, которые пользуются декоративной косметикой на постоянной основе, потребуются еще и специальные средства для снятия макияжа. Обычные гели и пенки для умывания, увы, не всегда подходят.

Для кожи, склонной к пигментированию, стоит выбирать средства, в которых содержится витамин С. Хорошо зарекомендовала себя антиоксидантная косметика и ретинол для разглаживания морщинок.