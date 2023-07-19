Мужская красота: какие средства нужно использовать, чтобы иметь ухоженный вид

Косметологи уверены, что принципиальных отличий в уходе за кожей, если мы не говорим о декоративной косметике, у женщин и мужчин быть не должно. Единственное, о чем стоит помнить, что у мужчин кожа в целом более плотная, пористая и жирная, что обусловлено соотношением гормонов в организме.

Разделение же косметических средств происходит больше из соображений маркетинга, чем практической пользы. Мужчинам необходимо иметь для ухода очищающий гель или пенку, качественное средство, которое нужно наносить после бритья, чтобы справиться с раздражением, и увлажняющий крем.

Этот список можно дополнить кремом для чувствительной кожи вокруг глаз. Лучше выбирать средства с ретинолом, который эффективно борется с морщинами.