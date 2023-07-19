Прожить сто лет и более: что объединяет большинство людей, перешагнувший 90-летний рубеж

В Беларуси создали условный портрет долгожителя. Оказывается, на продолжительность жизни влияет не только пресловутые генетические факторы.

Итак, среднестатистический человек, которому удалось преодолеть планку в 90 лет, выглядит следующим образом. Он живет в городе, достаточно общителен, и не пребывает в одиночестве.

Такие люди активно общаются с родными и друзьями, имеют хобби. А вот между уровнем образования и профессией и долгожительством никакой корреляции найдено не было. Но общим у всех был пониженный уровень стрессового гормона кортизола. Так что не волнуйтесь, и будете жить долго!