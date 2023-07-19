Удаление нижних листьев с кочана капусты: так ли необходима процедура, и когда ее лучше проводить

Вопрос о целесообразности обрыва нижних листочков у зреющего кочана капусты остается спорным. Агротехники утверждают, что делать это имеет смысл только для поздних сортов капусты, и проводить процедуру можно только ближе к осени.

В середине лета трогать капустные листья может быть опасно для всего кочана, поскольку в них к этому моменту высоко содержание воска, защищающего капусту от насекомых и бактерий. Они же выступают и в роли регулятора влажности в кочане.

Удалив листья, вы оставите посадку без защиты, и весь урожай может начать высыхать и подгнивать. Единственный случай, когда нужно убрать листья, если на них появились признаки повреждения, чтобы упредить распространение болезни, но и это нужно делать предельно осторожно.