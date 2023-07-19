Обеспечить перцам полноценную питательную среду помогут гашеная известь и крапива

Чтобы сладкий перец вырос действительно сладким, ему необходимо полноценное питание. Особенную нужду он испытывает в калии и кальции, при внесении которых необходимо следить, чтобы азота в почве было поменьше.

Поможет удобрение на крапивной основе, которое готовится так. Емкость на 100 литров нужно наполовину заполнить скошенной крапивой, добавить туда полпачки пекарских дрожжей и шелуху от лука, после чего залить водой и перед использованием дать настояться около недели.

Кальцием можно насытить перцы, удобрив раствором гашеной извести из расчета 1 килограмм сухой извести на 10 литров воды. Перед поливом концентрат разбавляется водой дополнительно: на 1 литр средства 10 литров воды.