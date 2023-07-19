Дачный эксперт рассказал о правилах сбора и хранения свеклы

Овощи с поздним сроком созревания можно убирать до первых заморозков. Но если вы высадили раннеспелую свеклу, то приступать к работе надо в конце лета.

Первое правило: убирать корнеплоды до наступления заморозков. Если по какой-то причине сделать это вовремя не получается, нужно укрыть грядку спанбондом.

Огородники со стажем ориентируются на температуру почвы, она должна быть около 2-3 градусов со знаком "+". Это самое лучшее время для уборки свеклы.

Корнеплоды, полежавшие в холодной земле несколько дней, максимально напитаются витаминами, накопят сладость и сок.

Если вы бываете на даче только по выходным, то тут уж под погоду подстраиваться сложно, следует следить за внешними признаками созревания.

Убирать свеклу можно, когда нижние листики пожелтели и завяли.

Другие признаки: свекла начала выпускать молодые корешки, размер достиг максимально возможного в соответствии с сортовыми характеристиками.

Отрастание молодых корней - нежелательное явление, потому что корнеплоды, которые прорастают вторично, грубеют изнутри, в них будет меньше сока и сладости.

С размером чуть сложнее: он может варьироваться, в зависимости от схемы рассадки, особенностей ухода, погодных условий, сортовых характеристик.

Поэтому берем средний ориентир - 10 см в диаметре. Если ваша свекла доросла то такого размера, смело можно ее убирать. Овощи средней величины хорошо хранятся, их удобно использовать.

Иногда дачники слишком затягивают с уборкой, их сбивает с толку теплая мягкая осень.

Но "засидевшиеся" с земле корнеплоды, теряют вкус и ухудшают свою структуру, становясь жесткими и волокнистыми.

Чтобы оценить степень созревания свеклы, надо выборочно выкопать несколько овощей на пробу. Если свекла созрела, поливаем ее хорошенько, ждем несколько дней и выкапываем.

Именно выкапываем, а не выдергиваем. Подцепите корнеплод вилами или лопатой и затем аккуратно вытаскивайте. Если свекла идет на хранение, то мыть ее перед этим не надо.

Обрежьте ботву, оставив 5-10 см у основания. Корнеплоды раскладываем в один или два слоя для просушивания.

Избегайте ударов овощей об землю или друг о друга, так они будут меньше повреждаться и лучше храниться.

Сушить можно в теплице, сарае, под навесом. Если погода сухая и солнечная, хватит и нескольких часов. Если дожди - может уйти неделя.

Когда нужно убирать свеклу в погреб, очищаем ее от земли, сортируем, плохие, поврежденные корнеплоды откладываем.

В погребе температура воздуха должна быть около +4 градусов, влажность - 90-95%, храним в темноте.

Несколько лайфхаков от опытных огородников. Рассыпаем свеклу для хранения на картофель. Можно укрыть корнеплоды подсушенными рябиновыми ветками вместе с ягодками.

Некоторые хранят в полиэтиленовых мешках, заполняя их на 2/3 и оставляя неплотно закрытыми.