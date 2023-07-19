Тепличные баклажаны любят частый полив дождевой водой

Потребность в поливе тепличных баклажанов зависит от ряда факторов, среди которых тип теплицы и наличие мульчи. Теплицы из поликарбоната создают более теплую среду, и в них реже мульчируется грунт, поэтому частота поливов будет большей.

Баклажаны любят влажную среду, поэтому следить за увлажненностью почвы придется в любом случае, но важно и не переусердствовать, чтобы не произошло загнивание корней. При наличии мульчи можно обойтись более редкими поливами.

В среднем поливать баклажаны рекомендуется один раз в два-пять дней, после чего обязательно слегка разрыхлить участок рядом с посадкой. Вода должна быть теплой, и лучше дождевой, чем водопроводной, которую нужно хорошо отстоять.