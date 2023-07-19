Убираем пень с приусадебного участка дешевым и оригинальным способом

Если пень необходимо убрать быстро, то самым верным решением будет позвонить в соответствующую службу, и профессионалы быстро решат проблему. Но за такую услугу придется заплатить.

Если же вы не торопитесь, то можно избежать лишних трат, и сделать все самому, прибегнув к специальному средству. Сначала вам понадобится сверло, с помощью которого нужно сделать в пне углубления.

На втором этапе идет наполнение полученных отверстий мочевиной. Сверху пень нужно будет пролить водой, и обернуть пень полиэтиленовой пленкой. Выжидать придется несколько месяцев, зато, когда он размягчится, выкорчевать остатки дерева не составит труда.