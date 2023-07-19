Трава больше не будет расти в зазорах подъездной дорожки, если вы примените это средство

Трава в швах плитки очень живуча, поэтому, чтобы ее побороть, придется проявить смекалку. Обычная механическая чистка утомительна, она даст эффект, но ненадолго, а вот химическое средство окажется куда эффективнее.

Возьмите килограмм аммиачной селитры, разведите ее в десятилитровом ведре воды. Можно брать и полтора килограмма, чтобы эффект был более выраженным. После этого нужно опрыскать дорожку, и траву на ней. Спустя неделю вы забудете о проблеме.

Единственное, опрыскивание нужно проводить регулярно, поскольку раствор не убъет корни травы. Это сделать сможет магазинный гербицид, но с ним необходимо обращаться аккуратно, чтобы не повредить культурные посадки, и после процедуры тщательно промывать опрыскиватель.