Сотрудницы банка в Могилеве не дали мошенникам обмануть своих клиентов

Работник банка Илона Ивановна заметила расстроенную пожилую женщину, которая намеревалась снять со счета крупную сумму. Она спросила, зачем пенсионерке нужны такие деньги.

Клиентка пояснила, что для помощи дочери, попавшей в беду. Илона Ивановна позвонила в милицию и выяснилось, что с дочерью посетительницы все в порядке, в беду та не попадала. А ее мать стала жертвой телефонных мошенников.

Еще одна могилевчанка обратилась к другой сотруднице банка, Ольге Валерьевне, с просьбой оформить кредит на 10 тысяч рублей. Женщина при этом вела себя подозрительно, нервничала. Работник банка решила позвонить в милицию.

И, как выяснилось, не зря. С могилевчанкой в мессенджере накануне связался неизвестный. Представившись милиционером, он заявил, будто на имя собеседницы некие мошенники хотят оформить кредит.

Абонент убедил женщину взять максимально возможный кредит и отправить деньги на указанный мошенниками «безопасный» счет.

Могилевская милиция поблагодарила бдительных сотрудниц банка за внимательность и заботу о клиентах.