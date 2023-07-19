Стамбул готовят к разрушительному землетрясению

Власти Турции заявили о начале подготовки Стамбула к возможному сильному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Как сообщает Газета.ру, об этом сказал на пресс-конференции глава Минэкологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки.

По словам Озхасеки, подготовка 17-миллионного города к вероятному удару стихии стартует на следующей неделе.

Халюк Эйидоганр, профессор сейсмологии, член Совета ученых администрации Стамбула по вопросам землетрясений, 12-го июля спрогнозировал в районе Мраморного моря подземные толчки магнитудой 7,2-7,6.

Вероятность сейсмособытия до 2030-го года, по его оценке, составляет около 50 процентов. Такой вывод ученый сделал на основе детального изучения двухтысячелетней истории землетрясений в этом регионе и анализа современных геофизических и сейсмических исследований.