Австралиец Даниэль Скали за час отжался 3249 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Тридцатилетний Даниэль Скали побил свой собственный рекорд, который был установлен в 2022 году, когда отжался 3182 раза. Комментируя новое достижение, спортсмен отметил, что в данный момент он находится на пике формы.

Этот рекорд поднял физическую форму австралийца до нового уровня. Как сообщает Российская газета, он сумел справиться с болью в руках, возникшей во время отжиманий.

Левая рука Скали практически постоянно болит из-за состояния, которое медики называют комплексным региональным болевым синдромом из-за тяжелых переломов в детстве.

Он рассказал, что боль ему причиняет даже мягкое прикосновение, легкое движение, ветер и вода.

Теперь Даниэль намерен поставить новый мировой рекорд - по длительности стойки в горизонтальной планке.