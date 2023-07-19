Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые стимулируют работу мозга

Употребление зеленого чая, рыбы и голубики способствует улучшению работы мозга. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, зеленый чай полезен из-за большого количества антиоксидантов, предотвращающих разрушение клеток мозга. Голубика, в свою очередь, отличается восстановительными свойствами.
Голубика больше дикая, а не садовая, - уточнила доктор.
Она стоит на первом месте по антиоксидантным эффектам и, прежде всего, улучшает микроциркуляцию.
Специалист посоветовала также есть побольше рыбы, так как она богата жирными кислотами (омега-3). Эксперт добавила, что лучше всего выбирать лосось, семгу или форель.
Но рыба должна быть дикой, предпочтительно из холодных морей.
Употреблять можно также свежемороженую сельдь, скумбрию и сардины, - резюмировала Соломатина.
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