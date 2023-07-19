Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые стимулируют работу мозга

Употребление зеленого чая, рыбы и голубики способствует улучшению работы мозга. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, зеленый чай полезен из-за большого количества антиоксидантов, предотвращающих разрушение клеток мозга. Голубика, в свою очередь, отличается восстановительными свойствами.

Голубика больше дикая, а не садовая, - уточнила доктор. Она стоит на первом месте по антиоксидантным эффектам и, прежде всего, улучшает микроциркуляцию.

Специалист посоветовала также есть побольше рыбы, так как она богата жирными кислотами (омега-3). Эксперт добавила, что лучше всего выбирать лосось, семгу или форель.

Но рыба должна быть дикой, предпочтительно из холодных морей.