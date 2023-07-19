Перцы могут дозревать после снятия с грядки, но только при соблюдении технологии

Перцы не помидоры, и дозревать на подоконнике они не будут. При таком подходе они быстро завянут, и станут непригодными в пищу. Но способ заставить их созреть и вне грядки существует.

Вам нужно взять глубокую эмалированную емкость, и устлать ее чистой сухой тканью из натуральных волокон. Снимать перцы нужно в день, когда нет дождей, и ни в коем случае не промывайте и не надрезайте их.

Уложите перцы в емкость по принципу самые зеленые вниз, а уже начавшие спеть на более верхние слои. Сверху прикройте овощи той же тканью, закройте крышкой и отправьте в прохладный подвал, делая каждую неделю инспекцию, чтобы избавиться от подгнивающих перцев и достать уже созревшие к столу.