Домашнюю обувь нужно регулярно менять, даже если она не износилась

Домашняя обувь нуждается в замене, даже несмотря на то, что она изнашивается менее интенсивно, чем уличная. Делать это нужно с целью сохранения здоровья в первую очередь.

Если тапочки не менять регулярно, возрастают риски приобрести грибковые заболевания. Особенно этому подвержены люди с повышенным потоотделением.

В среднем, если вы регулярно моете и стираете домашние тапки, то они могут прослужить вам от полугода до восьми месяцев. По истечении этого срока, их необходимо заменить. И лучше иметь две пары тапочек: на теплый и на холодный период года.