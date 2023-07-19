Летняя обрезка роз поможет получить невероятное цветение

20:04 2023-07-19

Если обрезать розы летом, то можно рассчитывать, что куст будет усыпан благоухающими цветами.

Обрезка роз летом требует внимательности и знаний. Важно отличать настоящие листья от ложных. Под настоящим листом здесь понимается лист, в котором присутствует пять-семь листиков меньшего размера. Точное количество зависит от сорта роз.

Когда вы найдете такие листы, можно делать срезы над ними. Такая манипуляция спровоцирует рост молодого и крепкого побега, на котором впоследствии станут образовываться желанные бутоны.

При обрезке смотрите за направлением роста потенциального побега. Если он пойдет во внутреннюю часть, то надрез делается чуть пониже.

Показать следующие комментарии
Фото