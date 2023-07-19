Летняя обрезка роз поможет получить невероятное цветение

Обрезка роз летом требует внимательности и знаний. Важно отличать настоящие листья от ложных. Под настоящим листом здесь понимается лист, в котором присутствует пять-семь листиков меньшего размера. Точное количество зависит от сорта роз.
Когда вы найдете такие листы, можно делать срезы над ними. Такая манипуляция спровоцирует рост молодого и крепкого побега, на котором впоследствии станут образовываться желанные бутоны.
При обрезке смотрите за направлением роста потенциального побега. Если он пойдет во внутреннюю часть, то надрез делается чуть пониже.
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