Летняя обрезка роз поможет получить невероятное цветение

Обрезка роз летом требует внимательности и знаний. Важно отличать настоящие листья от ложных. Под настоящим листом здесь понимается лист, в котором присутствует пять-семь листиков меньшего размера. Точное количество зависит от сорта роз.

Когда вы найдете такие листы, можно делать срезы над ними. Такая манипуляция спровоцирует рост молодого и крепкого побега, на котором впоследствии станут образовываться желанные бутоны.

При обрезке смотрите за направлением роста потенциального побега. Если он пойдет во внутреннюю часть, то надрез делается чуть пониже.