США выделяют Киеву пакет военной помощи на $1,3 млрд, включая 4 ЗРК NASAMS

Вечером 19 июля пресс-служба Министерства обороны Соединённых Штатов сообщила, что руководство Пентагона объявило о выделении пакета военной помощи Украине на сумму в 1,3 миллиарда долларов. Известно, что в данный пакет войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые могут быть использованы Киевом как средства противовоздушной обороны.

Также в новый американский пакет военной помощи для ВСУ войдут дроны-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, "умные" снаряды для авиации, средства для разминирования, 150 автомобилей дозаправки, системы РЭБ и борьбы с беспилотниками, 50 эвакуационных автомобилей и другое.