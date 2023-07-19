«Ведомости»: с сентября на уроках истории в школах будет 17 параграфов про СВО

Журналисты газеты "Ведомости" со ссылкой на инсайдера сообщают, что с сентября 2023 года в российских школах будут представлены новые учебники по предмету "История России", где будет глава, посвящённая спецоперации на Украине.

В данной главе будет 17 параграфов, которые посвящены противостоянию России со странами Запада, Минским соглашениям, госперевороту 2014 года на Украине, воссоединению Крыма с РФ, началом самой СВО и новым российским регионам. Также в учебнике истории будет тема российских активов, замороженных за рубежом в рамках санкций.