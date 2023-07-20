Белорусская туристка погибла в горах Кабардино-Балкарии

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии погибла туристка из Беларуси, сорвавшись в обрыв. О несчастном случае сообщает МК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по этой республике.

Информация о том, что поблизости селения Кенделен в районе горы Арка 67-летняя женщина упала с обрыва высотой 50 метров, спасателям поступила в 6 часов 20 минут по московскому времени.

Направленные к названному месту спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали погибшую и передали ее тело правоохранительным органам.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.