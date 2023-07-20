У бобруйчанина изъяли нелегальную партию спирта

Более 1500 литров немаркированной спиртосодержащей продукции обнаружили у 39-летнего бобрйчанина оперативники БЭП, сообщает Вечерний Бобруйск.
Установлено, что 150 канистр по 10 литров безакцизной спиртосодержащей жидкости стоимостью более 37 тысяч рублей мужчина хранил в подвале доме по месту жительства.
Продукция изъята, устанавливаются обстоятельства ее происхождения, - цитирует издание МВД.
И уточняет: за хранение либо перемещение спиртосодержащей жидкости объемом более 5 литров предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 10 до 100 базовых величин, с конфискацией спиртосодержащей жидкости.