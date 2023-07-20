Регину Тодоренко заподозрили в новой беременности

Телеведущая Регина Тодоренко недавно призналась в своем желании родить третьего ребенка, а теперь рассказала поклонникам, что набрала вес за последнее время.

Как сообщает 5-tv.ru, на откровение звезда пошла, будучи на отдыхе в Турции.

Многие подумали, что желание знаменитости стать многодетной матерью уже стало сбываться, и она находится в интересном положении. Однако выяснилось, что это не так: лишний вес у Регины появился благодаря ее аппетиту и шведского стола в отеле, от которого было сложно оторваться.