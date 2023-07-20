Аквариум с 5-метровой хищной акулой потеряли, а нашли только спустя шесть лет

Еще в 1988 году австралийские рыбаки случайно поймали пятиметровую белую акулу.
Они решили сохранить ее и передать для исследования в центр экотуризма в штате Виктория.
Тело акулы поместили в большой аквариум и заполнили формальдегидом. Несколько лет акула пробыла там, но в начале нового тысячелетия организация переживала кризис, и аквариум передали на хранение парку дикой природы.
Но и там начались финансовые проблемы. В 2012 году организация закрылась, а аквариум с акулой остался стоять в одном из заброшенных зданий.
Нашли его лишь спустя шесть лет случайные зеваки. Они прогуливались по заброшкам и снимали на видео старую мебель и оставшийся мусор.
Каково же было их удивление, когда среди этого они увидели большой аквариум с огромной рыбой.
После публикации видео в заброшенное здание потянулись туристы из Австралии и не только.
Вскоре находкой заинтересовались власти, так как акула находилась в очень токсичном формальдегиде, который мог навредить любопытным.
В августе прошлого года акулу перевезли в музей минералов Crystal Worlds, где ее аквариум осушили, а животное готовят к экспозиции.
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