Бездомный поймал спальным мешком выпавшего из горящего здания ребенка

Инцидент произошел 17 марта. Из-за короткого замыкания в многоквартирном здании вспыхнул пожар.
Огонь увидел бездомный Джейсон Барри, который поспешил на помощь до приезда пожарных.
Он увидел, что родители пытаются через окно спустить на землю ребенка и тут же использовал свой спальный мешок, чтобы смягчить падение.
Приехавшие спасатели вывели из горящего здания еще троих человек. В огне никто не пострадал.
Фотографию Джейсона опубликовали на странице в Facebook пожарные. Они поблагодарили мужчину за смелость и самоотверженные действия.
Люди в комментариях пообещали, что обязательно помогут Барри найти новый дом.
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