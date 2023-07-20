Бездомный поймал спальным мешком выпавшего из горящего здания ребенка

Инцидент произошел 17 марта. Из-за короткого замыкания в многоквартирном здании вспыхнул пожар.

Огонь увидел бездомный Джейсон Барри, который поспешил на помощь до приезда пожарных.

Он увидел, что родители пытаются через окно спустить на землю ребенка и тут же использовал свой спальный мешок, чтобы смягчить падение.

Приехавшие спасатели вывели из горящего здания еще троих человек. В огне никто не пострадал.

Фотографию Джейсона опубликовали на странице в Facebook пожарные. Они поблагодарили мужчину за смелость и самоотверженные действия.

Люди в комментариях пообещали, что обязательно помогут Барри найти новый дом.