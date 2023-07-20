Женщина увеличила грудь и похудела ради мести бывшему

Из-за этого она впала в глубокую депрессию и от переживаний похудела на 13 килограммов. В какой-то момент женщина решила, что пора взять себя в руки и изменить свою жизнь.

Джо сделала себе несколько подтяжек, процедур по омоложению, увеличила грудь и вколола ботекс.

Женщина начала интенсивно заниматься спортом, перешла на правильное питание и начала вести публичную жизнь. Мунц принимает участие в откровенных фотосессиях, пытаясь показать другим женщинам, что у красоты нет возрастных рамок.

Она признается, что на первую откровенную съемку пошла из-за чувства мести, но восторженные комментарии в Интернете подтолкнули ее продолжить этим заниматься.