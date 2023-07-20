Водителю в Березинском районе стало плохо в дороге, он врезался в ограждение и скончался

Водителю за рулем стало плохо, он скончался прямо на месте ДТП, сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент случился в Березинском районе 19-го июля примерно в 17.48. На 105-м км автотрассы М4 Минск - Могилев 62-летний водитель, по предварительным данным, двигался на Renault Megane Scenic в направлении Березино.

Будучи в болезненном состоянии (сердечно-сосудистое заболевание), он совершил наезд на разделительное металлическое ограждение. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция рекомендует водителям контролировать самочувствие во время движения. А также следить, чтобы в салоне автомашины всегда были питьевая вода и аптечка с необходимыми медикаментами.

Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями в жаркую погоду рекомендуют вообще отказаться от поездок.